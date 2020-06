Christophe mort : son fils en colère après l'annonce d'une vente aux enchères

C'est une annonce qui avait ravi les fans du chanteur. Deux mois après sa mort le 16 avril 2020 des suites d'un emphysème pulmonaire, sa femme, Véronique Bevilacqua s'est confiée pour la première fois au micro de RTL. Après s'être rappelé les bons souvenirs et avoir évoqué les causes de sa mort, elle a fait part d'une nouvelle qui avait énormément fait parler chez les fans du chanteur. Elle souhaite avec sa fille, organisée une grande vente aux enchères : "On a été tous les deux des collectionneurs, de choses différentes même si tous les objets américains nous ont branché tous les deux. Moi j'ai ma collection personnelle de jukebox, de postes, je suis blindée chez moi donc malheureusement je ne peux rien garder. Ma fille, c'est pareil. Donc on va faire une vente aux enchères".

"c'est une pompe à fric"

Même si la nouvelle a été plutôt bien accueillie, son fils Romain Vidal est totalement contre. Celui qui n'a jamais été reconnu par Christophe a pris la parole sur son compte Facebook pour se confier sur cette vente aux enchères qu'il n'accepte pas. "Je partage la vente aux enchères de certains des objets en mémoire du grand artiste Christophe, moi personnellement ça ne me dérange pas. Peut-être, comme c'est écrit dans l'article, ils n'ont pas assez de place (l'explication officielle des deux femmes), mais je pense que c'est une excusite (expression commerciale), peut-être que sa mémoire représente aussi une pompe à fric, qui nous a quittés hélas".

Il conclut ensuite en tempérant son propos, expliquant que ces objets revenus à des fans du chanteur devraient raviver sa mémoire : "Ces objets souvenirs vont être achetés par des fans de Christophe, donc sa mémoire sera toujours là".

Par J.F.