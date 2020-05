Christophe mort : son fils Romain en colère après avoir été écarté des funérailles

C'est avec tristesse que la France apprenait le 16 avril dernier la mort du chanteur Christophe. Et ce décès a fait remonter des histoires de famille assez douloureuses, notamment pour son fils Romain, qu'il n'a jamais reconnu. Né de sa courte idylle avec Michèle Torr, le jeune homme a toujours souhaité que son père le reconnaisse, ce qui ne faisait pas parti des plans du chanteur. Dans une interview accordée au magazine Brain en 2012, il s'était confié à ce sujet. "Avec Michèle Torr, c'est une histoire très, très, très particulière. Une histoire sur laquelle je suis en train de gamberger. J'étais complètement en froid avec elle. Il y a eu des trucs intimes qui ne regarde qu'elle et moi. Il y avait une espère de haine (…) Le lien entre nous était fait par un mec qui s’appelait Albertini (Jean Albertini alias Jean-François Maurice, ndlr) qui était son producteur et le mien. Je suis allé voir Michèle à l’hôpital, j’en avais envie. J’ai laissé parler mon instinct, mon émotionnel. Et ce mec m’a dit : faut que t’ailles le reconnaître."

Il ajoute ensuite : "En fait, s’il n’y avait pas eu l’agression de ce mec, j’aurais analysé différemment, d’une manière totalement personnelle et peut-être que l’enfant porterait mon nom… En fait, je n’ai vraiment vécu une vie de père qu’avec ma fille… Avec Romain, on s’est croisés. Il est venu me voir à mes concerts pour me parler. Je lui ai dit que ça n’aurait pas été possible avec sa mère, que j’avais ma fille et que ce n’était pas le moment que l’on se reconnecte, un truc comme ça !".

Romain doit désormais apprendre à vivre avec un père qui n'a jamais voulu le reconnaître. Très attristé par son décès, il n'a même pas pu assister aux funérailles qui ont eu lieu ce jeudi 7 mai au cimetière Montparnasse. En effet, les proches du chanteur n'ont pas souhaité le convier, décision qui lui a fortement déplu. Sur son compte Facebook, il a écrit : "On me prend pour un con concernant l'enterrement de mon père biologique, affaire à suivre, maintenant je ne dis plus rien".

