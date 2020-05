Christophe mort : Son fils Romain lui rend un ultime hommage

Le 16 avril dernier, la France apprenait avec tristesse la mort du chanteur Christophe à la suite d’une maladie pulmonaire. Malheureusement décédé en pleine période de confinement à cause du coronavirus, le chanteur a été enterré dans la plus stricte intimité le 7 mai dernier, sans la présence notamment de son fils Romain Vidal. Dans "L’Heure des pros" sur CNews il y a quelques semaines, Michèle Torr avait expliqué pourquoi son fils ne pourrait pas aller aux obsèques : "Il n'a plus de défenses immunitaires, donc ce n'est pas vraiment le moment de sortir. Et puis de toute façon, il faut respecter ce qu'on nous demande à tous. Nous serons présents par la pensée et avec le coeur. La reconnaissance du coeur, c’est ce qui est important".

"Repose en paix"

Mais si Romain Vidal n’a pas pu se rendre à la cérémonie, le fils de Christophe a tenu à rendre un ultime hommage à son père disparu. Alors que la France a entamé sa phase de déconfinement ce lundi 11 mai, Romain Vidal en a profité pour se rendre sur la tombe du chanteur. Sur son compte Facebook, le fils de Michèle Torr a dévoilé une photo de la couronne de fleurs agrémentée d’une banderole verte qu’il a mise sur la tombe de Christophe : "Repose en paix, Romain et Michèle", est-il écrit dessus. En commentaire, Romain Vidal a regretté tout de même une chose : "C'est dommage que la fleuriste n'est pas marquée, comme il y a été demandé et ses enfants". Malgré ce petit problème, les internautes ont été très touchés par le geste du fils de Christophe, qui a ainsi rendu un tout dernier hommage à son père qu’il avait pu revoir et avec qui il avait renoué contact il y a une dizaine d’années.

Par Alexia Felix