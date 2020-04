Christophe mort : son fils Romain opportuniste ? Il répond !

Le chanteur de 74 ans est décédé jeudi 16 avril des suites d'un emphysème, une maladie pulmonaire. C'est son épouse Véronique Bevilacqua qui a annoncé la nouvelle. Dans un communiqué elle a écrit avec leur fille Lucie : "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné".

L'interprète des Mots bleus laisse donc derrière lui sa femme et sa fille, mais également son fils Romain Vidal, né de son histoire d'amour avec Michèle Torr, qu'il n'a jamais reconnu. Son fils a pourtant tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec lui, en vain.

"c'est un combat, un acte d'amour"

Quand il a appris l'hospitalisation de son père, Romain Vidal a tenté une dernière fois de se rapprocher de la nouvelle épouse de son père et de Lucie. Mais ces dernières n'ont pas répondu présent. Il a alors rapidement été vu comme quelqu'un de "vénal" et "d'opportuniste". Afin de rétablir la vérité à ce sujet, il s'était confié dans les colonnes de France Dimanche, publié ce vendredi 17 avril : "Je souhaite vraiment que les gens comprennent bien que je n'ai absolument pas fait ça pour l'argent, ni pour récupérer son nom, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux". Il ajoute ensuite : "Je ne veux en aucun cas qu'il me reconnaisse, ni de son héritage. L'argent ne m'intéresse pas, je m'en fous royalement, que les choses soient claires. C'est juste un combat, un acte d'amour."

