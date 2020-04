Christophe : pourquoi sa chanson Aline lui a valu des ennuis judiciaires ?

Le chanteur Christophe est mort et c’est une page de l’histoire de la musique française qui se tourne. L’artiste des années yéyés a fait danser la France entière avec des titres comme "Aline" (1965) ou "Les Mots bleus" (1974). Son tube "Aline" lui avait d'ailleurs rapporté beaucoup d’argent certes, mais également des ennuis judiciaires. Dès sa sortie en 1965, la chanson remporte un énorme succès. Christophe en vend un million d’exemplaires. Mais comme le relate Daniel Ichbiah dans son ouvrage "50 ans de chansons françaises", "Christophe ne vas pas immédiatement toucher les fruits de ‘Aline’. Un autre chanteur, Jacky Moulière l’attaque en justice pour plagiat d’un de ses titres", relate l’auteur. Christophe perd en première instance mais gagne en appel à la fin des années 1970.

Un tube en 1965 puis en 1979

Depuis, Christophe avait pu s’offrir de beaux cadeaux grâce à son titre "Aline" comme il le confiait dans "L’Instant de Luxe" en février 2020. "Je réagis comme quelqu'un de normal, qui est plus content du succès d'une musique plutôt que de l'argent que ça va me rapporter et qui me permet, puisque je suis fan de bagnoles, d'acheter des voitures", déclarait-il questionné sur ce succès. "La première que j'ai achetée, c'était une Austin Cooper S un petit truc qui traçait bien, puis une Lamborghini et Ferrari", précisait-il sur Non Stop People. Fort du succès d’ "Aline" en 1965, Christophe avait ressorti son tube en 1979 en 45 tours. Il ne l’avait ni réenregistré ni remixé. Malgré tout, l’artiste avait été à nouveau propulsé en tête du hit-parade français. "En tout, 3,5 millions de disques sont vendus", rapporte Daniel Ichbiah dans "50 ans de chansons françaises".

Par Ambre L