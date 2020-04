Christophe : qui est Romain, le fils qu’il a eu avec Michèle Torr ?

Le monde de la musique est en deuil. Le chanteur Christophe est décédé dans la nuit du 16 avril. Riche de ses cinquante ans de carrière, l’artiste laisse un héritage musical conséquent avec plus d’une quinzaine d’albums studio et des tubes comme "Aline" et "Les Mots bleus". Un patrimoine que peuvent maintenant transmettre ses enfants, Romain (né en 1967) et Lucie (née en 1971). Si sa fille est née de son mariage de près de trente ans avec Véronique Kan, son fils est le fruit de son idylle avec Michèle Torr. Daniel Bevilacqua n’a d’ailleurs jamais voulu reconnaître cet enfant. Le couple de chanteurs a vécu une courte histoire d’amour qui s’est mal terminée comme le confiait Michèle Torr dans "Vivement dimanche". Le petit garçon grandit donc avec sa mère et le mari de celui-ci. Sur le plateau de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, la chanteuse déclarait ainsi : "j’avais un mari extraordinaire qui a élevé notre enfant, qui a été magnifique, qui était le papa de Romain, qui a vraiment joué le rôle de père". L’interprète de "Emmène-moi danser ce soir" se confiait également sur la maladie de son fils.

Un fils atteint par la sclérose en plaques

Car Romain a une sclérose en plaques. "Romain, c’est mon premier enfant, c’est un garçon extraordinaire qui a travaillé avec moi et puis malheureusement, une sale malade, la sclérose en plaques… Aujourd’hui, il ne peut plus travailler, il s’investit beaucoup dans une association, SEP, où on fait au moins une fois dans l’année un concert où on invite des artistes gracieusement pour faire gagner de l’argent pour la recherche", indiquait Michèle Torr. Quant à Christophe, le chanteur est beaucoup moins prolixe sur son fils. En 2012, interrogé par Brain Magazine, l’interprète d’"Aline" révélait n’avoir que très peu de contact avec lui. "Il est venu me voir à mes concerts pour me parler. Je lui ai dit que ça n’aurait pas été possible avec sa mère, que j’avais ma fille et que ce n’était pas le moment que l’on se reconnecte, un truc comme cela", déclarait-il.

Par Ambre L