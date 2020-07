Christophe : son fils Romain hospitalisé en urgence, il donne de ses nouvelles

Début d'année pour le moins compliqué pour Romain Vidal. Le fils du chanteur Christophe, qu'il n'a jamais reconnu a dû faire face à la mort de son père. En plus du deuil, ce dernier a été écarté de l'hospitalisation de son père et des funérailles. Il n'a donc pas pu adresser un dernier au revoir à son père. Il s'était confié à ce sujet dans les colonnes de France Dimanche : "On ne sait pas s'il va être enterré, incinéré, à quel endroit… On ne sait rien" regrettait-il.

Avant d'ajouter : "J'aurais au moins aimé envoyer des fleurs, mais où ? On ne sait rien, ni moi, ni ses nièces, ni son frère dont il était proche. C'est un truc de fou ! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tant de méchanceté… C'était quand même mon père ! Quoi qu'il en soit, comme ma sclérose en plaques me prive d'anticorps et me place en catégorie à risques de niveau 3 face au virus, je ne pourrais de toute façon pas y aller".

"je n'ai pas le covid"

Et c'est cette sclérose en place qui lui a valu une belle frayeur il y a quelques jours. En effet, Romain Vidal qualifié plusieurs fois d'opportuniste, a été hospitalisé en urgence suite à "une grosse infection urinaire". Sur Facebook, il a tenu à adresser un message à ses fans pour les rassurer. "Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je suis à l'hôpital de la Timone car j'ai eu des problèmes de grosse fatigue, on me fait plein de tests. Déjà, je n'ai pas le Covid. Ces derniers temps, ça a été très dur moralement mais après la pluie, le beau temps".

Un séjour qui s'est avéré malgré tout positif puisque pour remercier le personnel soignant, Romain Vidal a remis un chèque de 20 000 euros au réseau PACASEP qui lutte pour les personnes atteintes de scléroses en plaque dans la région PACA.

Par J.F.