Christophe : son fils Romain hospitalisé, il donne des nouvelles peu rassurantes

Le 27 juillet dernier, Romain Vidal, le fils non reconnu du chanteur Christophe se faisait hospitaliser d'urgence. Il publiait un message sur son compte Facebook afin d'informer sa communauté. Il a été pris en charge en urgence des suites d'une "grosse infection urinaire". "Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je suis à l'hôpital de la Timone car j'ai eu des problèmes de grosse fatigue, on me fait plein de tests. Déjà, je n'ai pas le Covid. Ces derniers temps, ça a été très dur moralement mais après la pluie, le beau temps".

Début d'année pour le moins compliqué pour celui qui a été qualifié d'opportunistes par certains proches du chanteur.



En effet, Romain Vidal a dû faire face à la disparition de son père qui n'a jamais voulu le reconnu le reconnaître. À tel point qu'il a été mis à l'écart lors de son hospitalisation en mars dernier mais également lors de ses obsèques. Dans un post sur Facebook, il regrettait : "On ne sait pas s'il va être enterré, incinéré, à quel endroit… On ne sait rien".

"je ne peux plus bouger"

"J'aurais au moins aimé envoyer des fleurs, mais où ? On ne sait rien, ni moi, ni ses nièces, ni son frère dont il était proche. C'est un truc de fou ! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tant de méchanceté… C'était quand même mon père ! Quoi qu'il en soit, comme ma sclérose en plaques me prive d'anticorps et me place en catégorie à risques de niveau 3 face au virus, je ne pourrais de toute façon pas y aller".

Ce dimanche 2 août, Romain Vidal a posté un nouveau message sur son compte Facebook. En effet, il a confié être retourné à l'hôpital pour une batterie de test, et les nouvelles ne sont pas rassurantes : "Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi pas terrible en ce moment je retourne dans l'après-midi à l'hôpital de la Timone je ne peux plus bouger mais j'espère que ça ira mieux après."

Par J.F.