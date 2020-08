Clara Luciani : pourquoi elle interpelle Roselyne Bachelot avec colère sur Instagram

Depuis le mois de mai, le gouvernement prend continuellement des mesures pour que les Français puissent reprendre le cours normal de leur vie... tout en évitant la propagation du coronavirus sur le territoire. Si les restaurateurs sont heureux d'avoir pu rouvrir les portes de leurs établissements, les acteurs du monde culturel sont quant à eux déçus de voir que leurs activités sont limitées.



Le 5 août dernier, les chanteurs M Pokora et Slimane sont conjointement montés au créneau pour dénoncer une nouvelle décision prise par le ministère de la Culture. Les deux artistes ont en effet pointé du doigt un manque de clarté en ce qui concerne l'organisation des prochains concerts qui auront lieu dans l'Hexagone. Aujourd'hui, c'est au tour de la chanteuse Clara Luciani de faire part de son agacement.

Clara Luciani demande des comptes à Roselyne Bachelot

Ce lundi 17 août 2020, la jolie brune de 29 ans a elle aussi interpellé Roselyne Bachelot, fraîchement élue ministre de la Culture. "Vous passez de bonnes vacances madame Roselyne Bachelot ? Parce que nous, on a mal au bide et au cœur et on attend des réponses qui n’arrivent pas", a écrit la chanteuse en prenant soin de taguer la femme politique dans sa story Instagram.



Indignée, la jeune femme n'a pas manqué de souligner les différences de traitement dans le secteur du divertissement : "Le Puy Du Fou a été autorisé à accueillir 9000 personnes. Pendant ce temps-là, la culture crève la gueule ouverte", a-t-elle lancé avant d'ajouter : "Mon métier me manque, mon public me manque, et je pense à tous les travailleurs du monde du spectacle et je leur envoie tout mon soutien". Comme le rapporte France Info, la grande rencontre, promise par l'exécutif, entre les professionel·les de la culture et le ministère de la Culture prévue ce mardi 18 août 2020, a été remplacée par des rendez-vous successifs au ministère de la Culture.

Par E.S.