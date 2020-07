Clara Luciani s'amuse des rumeurs qui l'annoncent mourante

Clara Luciani a réussi à se faire une place de choix dans la scène musicale Française. Avec son titre "La Grenade", l'amie de Martin Weill s'est placée à plusieurs reprises dans les premières places des classements. La jeune femme fait parler d'elle aujourd'hui pour sa collaboration avec Alex Kapranos. Très proches, ils dévoilent leur nouvelle collaboration "Summer Wine" qui risque, sans aucun doute, un titre qui rythmera nos chaudes soirées d'été. Dans le clip, on aperçoit les deux chanteurs très proches lors d'un karaoké dans le désert. Ils susurrent à tour de rôle les paroles de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood :" Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps / Mon vin d'été a toutes ces saveurs en même temps / Enlève tes épaules, fais-moi tout oublier / Et je te donnerais du vin d'été".

"papa, maman, j'ai la pêche"

Clara Luciani profite donc pleinement de la sortie de son nouveau titre. Et évidemment, de nombreux médias parlent d'elle, mais parfois de manière originale. À l'instar de Cyril Feraud, elle doit faire face aux rumeurs. En effet, Clara Luciani a eu la bonne surprise de voir qu'un site Internet titrait : "Clara Luciani va-t-elle bientôt mourir de sa maladie ? La toile s’inquiète beaucoup !". Mais au lieu de s'agacer de cette rumeur, la jeune femme a décidé d'en rire. Elle a posté une capture d'écran de l'article sur Instagram qu'elle a légendée : "WTF? (Papa, maman, j’ai la pêche.) #toujoursplusloin #quellemaladie #laissezmoiencorequelquesannees".



Certains fans s'inquiètent de la santé de la chanteuse, c'est parce qu'elle a dévoilé en 2019 au Parisien être atteinte d'une maladie neurologique : "Ma maman a le même problème de tremblements et c'est vrai qu'elle tremble de plus en plus. Quand je suis sur scène, on se demande si je suis droguée ou si j'ai bu".

Par J.F.