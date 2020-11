Claude Barzotti : le chanteur annonce mettre fin à sa carrière

"Je suis vital et je le reste". Tout le monde connaît cette chanson interprétée par Claude Barzotti. Après 40 ans de carrière, le chanteur a déclaré qu'il mettait fin à sa carrière. Interrogé par le média belge DHnet, Claude Barzotti a annoncé sa décision. En effet, à l'âge de 67 ans, le chanteur italo-belge commence à être lassé notamment à cause de la crise sanitaire. En effet, un nombre conséquent de concert a été annulé. "J'y pense depuis le mois de mars déjà, depuis l'apparition de ce virus. Les annulations d'environ quatre-vingts spectacles ont consolidé l'idée". Claude Barzotti, qui s'est longtemps battu contre l'alcoolisme, s'est ensuite montré peu optimiste concernant l'avenir de la musique dans une situation pareille. Pour lui, cela ne sera pas avant un bon bout de temps.

"une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéro 1"

Et le temps chez Claude Barzotti est précieux. Et pour cause, il a ensuite confié ne plus être en bonne santé. "Je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre chez moi et l'hôpital. Ça m'épuise énormément. J'ai des problèmes au foie, au pancréas, à l'estomac. (...) Sans parler de mes ennuis récurrents avec l'alcool qui ne sont pas totalement réglés. Je n'en ai plus la force, et comme je vous l'ai dit, je n'ai plus envie de chanter".

Evidemment, certains ont essayé de le faire changer d'avis. Mais la décision de Claude Barzotti est prise, il est temps de mettre un point finale à sa carrière en finissant sur une bonne note : "Ils me demandent tous de revenir dessus, mais je l'ai prise et je ne changerai pas d'avis. (...) Ça fait 40 ans que je chante, je pense que j'en ai assez fait. C'était une carrière honorable, une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéro 1 et de gros succès populaires".

Par J.F.