Claude Barzotti : les nouvelles peu rassurantes sur son état de santé

Nouvelle triste annonce pour les fans de Claude Barzotti. Le 10 novembre dernier, alors que la presse belge l'interrogeait pour prendre de ses nouvelles en plein confinement, le célèbre chanteur de 67 ans faisait part de son désir de mettre fin à sa carrière dans la chanson. Attristée par la situation actuelle, la star des années 80 évoquait avec fierté son parcours : "C’était une carrière honorable, une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéro 1 et de gros succès populaires" déclarait-il.



Après avoir vendu près de dix millions de disques, l'interprète du tube "Prends bien soin d'elle" se confiait aussi sur son envie de profiter de sa retraite, entouré de ses filles et de ses petites-filles. Deux semaines après ses confidences à la presse belge, Claude Barzotti signe à nouveau de tristes aveux dans les colonnes du journal France Dimanche publié ce vendredi 20 novembre.

Un état de santé alarmant

"Je ne tiens même plus debout (...) Je suis gravement malade. Je souffre actuellement d'une terrible pancréatite qui m'oblige à me rendre tous les jours à l'hôpital. Et parfois, à y séjourner plusieurs nuits de suite. En fait ça fait plus d'un an que j'y passe tout mon temps pour des problèmes liés également au foie, à l'estomac et au coeur. Pour mes problèmes d'alcool" a-t-il déclaré.



Les médecins sont d'ailleurs assez pessimistes concernant la santé du chanteur : "Ils m'ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne comprennent même pas comment je suis encore vivant". Claude Barzotti, qui a récemment avoué qu'il pouvait boire "jusqu'à 7 bouteilles de whisky par jour", subit aujourd'hui les conséquences de sa forte consommation d'alcool : "Je suis dans un tel état que je marche à peine dix mètres, je suis essoufflé. Vous comprenez bien qu'il m'est donc impossible de continuer à chanter. (...) Depuis le mois de février je n'ai pas touché une note de mon piano, je n'ai même plus le goût de chanter, seul, dans mon coin..."a-t-il affirmé.

Par E.S.