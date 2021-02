Claude François : son comportement pointé du doigt par un ancien collaborateur

Le 11 mars 1978, Claude François décédait. Ce décès a été une véritable onde de choc dans toute la France et dans le monde entier. Et pour cause, au moment de sa mort, la carrière du chanteur était à son apogée. Mais plusieurs années après sa mort, la mémoire du chanteur est toujours bien présente et les médias parlent encore beaucoup de lui. Il y a quelques semaines, ce sont les anciennes relations sexuelles de Claude François qui étaient mises sur la table. En effet, plusieurs personnes dénonçaient le fait qu'il n'hésitait pas à partager des moments d'intimité avec des fans beaucoup plus jeunes que lui.

"J’ai failli lui mettre des coups à lui"

Et ce vendredi 12 février, c'est son comportement qui est pointé du doigt. L'ancien régisseur de l'Olympia Roger Morizet vient de sortir un livre "Je les ai tous vus débuter" dans lequel il n'hésite pas à s'en prendre au chanteur, le qualifiant "d'ordure". "Ah il y en a eu de sacrés têtes de lard… Claude François, par exemple, une ordure. J’ai failli lui mettre des coups à lui. Il parlait mal à ses danseuses, à ses musiciens, il insultait les techniciens…" assure-t-il. "Mais dès qu’il a touché aux gens qui travaillaient à mes côtés je l’ai chopé par le col et je lui ai ordonné qu’il s’excuse auprès d’eux. Il a refusé et il est parti en trombe pour téléphoner à Coquatrix, lui dire que j’avais voulu le frapper". Une histoire qui a commencé à prendre de l'ampleur : "Coquatrix m’a convoqué dans mon bureau pour me demander des explications et je lui ai dit : 'je rentre chez vous dans votre bureau et je vous traite d’enculé, qu’est-ce que vous faites ?' Il était hébété'".

Une histoire qui s'est bien terminée : "ça a fini par s’arranger, parce que dans le métier il le faut, mais je l’avais à l’œil celui-là".

Par J.F.