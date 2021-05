Club Dorothée : Bernard Minet compare l'arrêt de l'émission à "une petite mort" (Exclu vidéo)

Bernard Minet est l'invité d'Evelyne Thomas ce mercredi 19 mai 2021 dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait exclusif, le chanteur revient sur son expérience au sein du Club Dorothée, émission phare diffusée dès la fin des années 80. Il explique qu'avant d'avoir été approché pour rejoindre la troupe, il chantait pour Jean-Luc Azoulay, célèbre producteur d'AB Productions. "Je chantais des covers (...) Il savait que je chantais, il savait que je faisais en même temps des mariages", poursuit-il.

Et de poursuivre sur le Club Dorothée : "C'est une grande famille. Dorothée a été exceptionnelle. C'est une grande professionnelle, elle ne pensait qu'au travail, elle travaillait beaucoup, elle ne faisait que ça (...) On travaillait tous les jours". Comment a-t-il vécu la notoriété ? "C'est une chance ! Le travail que j'ai fait avec Dorothée à la batterie, c'est du plaisir, c'est formidable (...) Je dis souvent que travailler pour les enfants, c'est un cadeau du ciel. Ils nous ont connu enfant et là, aujourd'hui, quand ils nous rencontrent, on est important pour eux. C'est formidable", a-t-il répondu.

"Vous ne valez plus rien"

Dans un second extrait, Bernard Minet accepte de revenir sur l'arrêt du Club Dorothée. C'était en 1997. L'a-t-il vécu comme un "léger" passage à vide, lui demande alors Evelyne Thomas ? "Non, ce n'est pas un léger passage à vide. Quand la télé s'arrête, tout s'arrête. C'est une petite mort. Pourquoi ? Parce que le téléphone ne sonne plus. J'avais des coups de téléphone de réalisateurs (...) et tout. Là, le téléphone s'arrête de sonner, vous ne valez plus rien. Ça, je l'ai vécu. Je ne savais pas que ça existait à ce point-là, mais j'ai bricolé", explique-t-il.

Et de conclure : "D'abord, je suis très conscient qu'on avait vécu dix ans d'une merveilleuse aventure. On est resté là dix ans. Les Zénith qu'on a fait, c'était formidable. Par contre, je me disais : 'Jamais je ne chanterai ces chansons-là' (...) J'avais quand même des petits appels (...) Mais je me disais quand même : 'Dame chance m'a abandonné'".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV