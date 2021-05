Coldplay : ce surprenant projet qui se prépare avec Thomas Pesquet

Voilà déjà 25 ans que le groupe Coldplay existe. Et deux ans après le succès du disque "Everyday Life", la joyeuse bande anglaise à l'origine de nombreux tubes s'apprête à sortir son neuvième album studio qui selon le tabloïd britannique The Sun, s'intitulera "Music of the Spheres". Un retour annoncé par le groupe lui-même il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux.



Ce vendredi 7 mai 2021, Coldplay dévoilera d'ailleurs un premier single baptisé "Higher Power", une chanson qui, comme l'a expliqué le leader du groupe Chris Martin, est arrivée "sur un petit clavier et un lavabo de salle de bain au début de l’année 2020. Elle a été produite par Max Martin qui est une véritable merveille de l’univers". Selon un communiqué relayé par le site Purebreak Charts, le titre "Higher Power" est décrit comme un "hymne pop" qui sera "la bande-son de l’été".

Chris Martin interpelle Thomas Pesquet sur Twitter

En parlant de "merveille de l'univers", Chris Martin était-il en train de teaser une collaboration inattendue en direct de l'espace ? Depuis quelques heures, le groupe publie en effet de surprenants messages destinés à Thomas Pesquet, l'astronaute français qui vient de s'envoler à bord de la Station spatiale internationale pour un voyage dans l'espace d'une durée de six mois. "On a trouvé un signal. Communications extraterrestres établies" a écrit le groupe sur Twitter en prenant soin de mentionner l'astronaute.

Ce à quoi l'agence spatiale a répondu : "Bien reçu Coldplay, nous avons reçu votre signal". Rendez-vous ce 7 mai pour en savoir plus !

Ah copy that, @coldplay, we have acquisition of signal. Standing by...https://t.co/fuudTgSD1J — ESA (@esa) May 5, 2021

Par E.S.