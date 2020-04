Concert caritatif de Lady Gaga : qui sont les trois chanteuses francophones à l'affiche ?

Lady Gaga est une des stars les plus philanthropes au monde. Pour lutter contre le coronavirus, la chanteuse américaine de 33 ans est donc montée au créneau et s’est attelée à l’organisation d’un concert caritatif. Si au départ, elle envisageait de se produire seule sur son compte Instagram, en vidéo, la chanteuse a finalement mis au point un projet d’envergure mondiale auquel de nombreux artistes vont participer.

Ce concert caritatif nommé "One World : Together at Home" a donc été pris en charge par l’organisation caritative Global Citizen avec un seul objectif : offrir du divertissement aux citoyens du monde entier et les inciter à rester à la maison. Parmi les artistes qui se produiront : Lady Gaga bien sûr mais aussi Camila Cabello et son chéri Shawn Mendes, Elton John, Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Sam Smith, Oprah Winfrey et Lizzo. Ces stars de la chanson se produiront depuis l’endroit où ils sont confinés, en se filmant à domicile !

De nouvelles têtes d’affiche francophones



L’évènement continue de prendre de l’ampleur puisque chaque jour, de nouvelles célébrités viennent s’ajouter à la liste déjà bien remplie. Ainsi, les noms de trois stars francophones viennent d’être ajoutés au line-up. Il sera donc possible d’écouter chanter Angèle, Christine and the Queens, mais aussi Céline Dion !

Bien que ce concert est avant tout organisé pour offrir du divertissement, il a été annoncé qu’il a déjà permis de récolter 35 millions de dollars. Une somme reversée à l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte contre le coronavirus.

En France, le tout premier concert confiné de l’histoire sera diffusé ce samedi 18 avril 2020 sur la plateforme France.tv (France Télévisions) de 21 heures à 2 heures du matin. Il sera ensuite retransmis sur France entre 2 et 4 heures du matin. Le concert sera également diffusé sur W9, CSTAR et en simultané sur RTL2.

BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd

— Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

Par E.S.