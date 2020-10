Confinement : Camille Lellouche s'adresse à Emmanuel Macron dans un sketch

Un deuxième confinement débute ce vendredi 30 octobre. Face à la dégradation de la situation sanitaire, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre dans son allocution les nouvelles mesures avec le retour de l'attestation pour des déplacements autorisés. "Au moins jusqu'au 1er décembre", resteront ouverts les écoles, les commerces jugés "essentiels", les maisons de retraites, les chantiers, et le télétravail sera généralisé. Tandis que les restaurants, les bars et différents commerces seront fermés, les salles de concerts, les musées, les théâtres, les bibliothèques et les cinémas vont également se vider. Déjà très fragilisé par la crise sanitaire, le monde de la culture vit un nouveau coup dur.

Un humour grinçant

Alors que le chef de l'Etat n'a pas mentionné le monde culturel dans son allocution, Camille Lellouche a réagi dans un nouveau sketch partagé sur Instagram. L'humoriste qui avait déjà interpellé le gouvernement avec humour, se lance dans une dictée qu'elle donne à son enfant imaginaire. "Nous écoutâmes le discours de Monsieur le Président ce soir, et nous fûmes surpris quand nous voyâmes qu'il ne parlûte pas des humoristes, chanteurs, techniciens, régisseurs, musiciens... Nous nous rendâmes compte une fois de plus que nous nous faisâmes enculâtes bien fort. Il nous chialâtes dessus, une fois, maintenant deux, et pourquoi pas trois ? Il jurâte de nous respecter, et au final, nous nous faisâmes encore n*quer !", énonce-t-elle. Un humour grinçant approuvé dans les commentaires.

Par Marie Merlet