Confinement : Francis Cabrel isolé, ses rares confidences

En ce temps de confinement en France, les stars sont de plus en plus nombreuses à briser le silence pour raconter leur tout nouveau quotidien. Ainsi, Hugo Lloris, d’ordinaire très secret sur sa vie privée, a fait des confidences au Parisien sur sa nouvelle vie actuelle à Londres : "On suit les règles du confinement. Je me focalise sur l'essentiel : ma petite famille. Les journées sont bien remplies. Avec mon épouse, on consacre le plus de temps possible à nos trois enfants. C'est un vrai travail d'équipe. Entre les tâches ménagères, la cuisine, les devoirs des filles et l'attention, toute particulière, portée à mon petit bonhomme de 7 mois, il y a toute une organisation". Et après Hugo Lloris, c’est Francis Cabrel qui a surpris ses fans en sortant du silence.

"Je m’occupe de la maison"

Dans les colonnes du Parisien, le chanteur explique vivre le confinement à la campagne dans sa résidence dans le Lot-et-Garonne. Assez isolé, Francis Cabrel n’a vu "que deux personnes depuis six semaines". Malgré tout, cette situation va très bien à la star : "Je m'occupe de la maison, je marche dans la campagne. Je n'avais jamais réalisé combien elle était belle [...]. J'ai lu deux biographies sur Aliénor d'Aquitaine. Certaines de mes nouvelles chansons parlent des troubadours, de la poésie du XIIe siècle". Francis Cabrel s’est également confié sur les lives qu’il offre régulièrement à ses fans sur la page Facebook de Baboo Music, le label de sa fille : "Le matin, je trouve une idée dans mon répertoire, je répète, et me filme pour 13h [...] avant que ma fille ne vienne chercher la vidéo à 18h. C'est très roots. Je pose le téléphone et je chante".

Par Alexia Felix