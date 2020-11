Confinement : Gims partage une triste nouvelle sur Instagram

Cette année 2020 est si particulière... Rythmée par la pandémie de coronavirus qui fait rage partout dans le monde, de nombreux milieux et commerces sont en détresse. Ce mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement afin de limiter la propagation du virus. Malheureusement, cette décision entraine la fermeture de nombreuses entreprises... Si les restaurateurs sont démunis face à cette crise sanitaire et économique, ils ne sont pas les seuls. Les artistes font également face à de nombreuses difficultés. Le milieu de la culture va mal et Gims a dû prendre une grande décision, qui a déçu de nombreux fans. Le célèbre rappeur a dû reporter la sortie de son nouvel album, Le Fléau, prévue ce vendredi 6 novembre, à cause de la situation actuelle.

Reporté à une date ultérieure

C'est sur son compte Instagram que Gims, père de trois enfants, a partagé cette triste nouvelle avec tous ses abonnés. Dans une vidéo postée sur le réseau social, il a expliqué : "Messieurs-dames, bonjour. Suite aux récentes informations données par le gouvernement, j'ai décidé de décaler mon album Le Fléau initialement prévu pour vendredi 6. Donc Le Fléau ne sortira pas vendredi 6. Malheureusement, on ne peut pas sortir... C'est compliqué de sortir dans ces conditions." Malgré cette décision qui lui brise le coeur après tant de mois de travail, Gims ne perd pas espoir et reste positif. "Je recule pour mieux sauter", a-t-il poursuivi, avant d'ajouter : "On reste positif. Une pensée aux hôpitaux, aux médecins, aux bénévoles, aux malades." Le rappeur a également tenu à apporter quelques précisions qui pourraient remonter le moral de ses troupes : "Je vais retourner en studio, je vais refaire d'autres sons. Vu que j'ai un peu plus de temps, je vais en profiter pour faire d'autres sons, d'autres dingueries, d'autres collab', d'autres feat' et je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci infiniment, et encore désolé." Il transforme le négatif en positif ! Un bel état d'esprit pour l'artiste.

Par Solène Sab