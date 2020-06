Confinement : Jean-Luc Lahaye revient sur ses propos polémiques (exclu vidéo)

Fin avril, lors d’un live Facebook, Jean-Luc Lahaye se livrait en toute honnêteté. Le chanteur révélait qu’il ne respectait pas forcément le confinement. "J’habite Paris, oui. J’ai horreur de ce mot, “confiné”. C’est vraiment un truc pour les boîtes de conserve… Moi, je vis ma vie normalement. Le confinement, je considère que c’est une immense supercherie. Ça ne regarde que moi, ça n’engage que moi", déclarait l’interprète de "Papa chanteur". "Je vis ma vie, je sors en bécane… Je mets un masque, parce que je joue le jeu du masque. Mais point barre. Sinon ça ne m’empêche pas de sortir, de voir mes potes et de voir mes enfants", ajoutait-il. Des propos qui avaient provoqué un véritable tollé, beaucoup l’accusant de mettre en danger ses proches (en plus de se mettre en danger lui-même).

Le chanteur ne regrette pas ses propos

Sur Non Stop People, Jean-Luc Lahaye est revenu sur la polémique. Le chanteur estime ainsi qu’il a été mal compris. "Depuis que je suis né, dès que l’on m’oblige à faire quelque chose, j’ai comme une envie irrésistible de faire le contraire. Donc à partir du moment où l’on nous a ordonné de rester cloisonné chez soi pour des raisons que je peux comprendre, j’avais envie de sauter par la fenêtre", explique-t-il. "Évidemment je suis sorti un peu plus que de raison", ajoute le compagnon de la jeune Paola. "Je ne regrette pas de l’avoir dit car je suis honnête et je dis les choses. Avec le recul, je ne suis pas le seul à penser qu’on aurait eu des masques dès le début, peut-être qu’on aurait été déconfiné beaucoup plus tôt", conclut Jean-Luc Lahaye sur le sujet.

Par Non Stop People TV