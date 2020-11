Confinement : Mireille Mathieu au plus mal, elle se confie

Depuis de nombreuses semaines, les Français doivent faire face à un nouveau confinement pour tenter de vaincre le coronavirus qui continue de sévir en France. Et il y a quelques jours, Emmanuel Macron a finalement annoncé qu’un allégement allait avoir lieu. Ainsi ce samedi 28 novembre, les commerces qualifiés de "non-essentiels" ont pu rouvrir avec des horaires élargis jusqu’à 21 heures. Une nouvelle qui a été accueillie avec joie par les Français, et qui devrait faire du bien à une personne en particulier, Mireille Mathieu. La légende de la chanson française a accordé un entretien à nos confrères du Journal du Dimanche, au cours duquel elle a donné des nouvelles préoccupantes.

La chanteuse tourmentée depuis plusieurs semaines

Ainsi, la chanteuse a révélé vivre très mal l’enfermement imposé par la crise sanitaire : "Où que l'on se trouve sur Terre, on ne voit pas la porte de sortie". Tourmentée depuis plusieurs semaines, Mireille Mathieu est devenue insomniaque : "C'est revenu comme à la disparition de maman. Je ne sais pas si c'est dû au confinement ou au déconfinement. Mais quelle situation anxiogène". Pour vaincre la solitude, la chanteuse a trouvé une solution, parler à sa mère disparue : "Je lui parle comme à la Vierge Marie, pour qu'elle nous aide, nous protège". Mireille Mathieu regarde également la télévision pour se changer les idées, notamment les 12 coups de midi, Des chiffres et des lettres et TPMP. Cyril Hanouna prendrait d’ailleurs des nouvelles régulièrement de Mireille Mathieu.

Par Alexia Felix