Confinement : Tryo regrette le silence du gouvernement sur la culture (exclu vidéo)

Le groupe Tryo a été touché comme tous les artistes de plein fouet par l’épidémie de coronavirus et les mesures sanitaires mises en place en conséquence. Le duo formé par Christophe Mali et Daniel Bravo fête cette année ses 25 ans d’existence et a dû repousser son concert anniversaire à l’AccorHotels Arena à plusieurs reprises. Le groupe regrette notamment le manque d’effort du gouvernement pour rendre la culture accessible pendant le confinement. « Ce qui a été terrible, c’est le silence du gouvernement par rapport aux festivals, à la culture, aux artistes. Pendant un long moment, on était dans l’expectative totale », indique Christophe Mali. « Nous sommes producteurs de nos concerts et c’est vrai que s’il y a eu un temps de report du gouvernement, c’est parce qu’il n’y a pas eu de décision claire du gouvernement qui pouvait dire ‘voilà, ça pourra se faire, ça ne pourra pas se faire’. En même temps, le gouvernement était silencieux car il ne savait rien et c’est tout nouveau pour tout le monde », ajoute le musicien sur Non Stop People.

Le monde du spectacle à l’arrêt pendant des mois

« Je pense que ça nous permet de repenser le rôle de la culture, le rôle de la musique, de la danse, c’est extrêmement important dans un moment de confinement. Je pense que cela aurait été vachement bien de mettre la culture à l’honneur et de la rendre accessible à tous », conclut l’auteur-compositeur. Le monde de la culture a été durement touché par cette crise sanitaire et continue de l’être alors que de très nombreux festivals ont été annulés cette année et que les salles de spectacle vont rouvrir au fur et à mesure et en respectant des mesures drastiques. Dans une lettre adressée début mai à Emmanuel Macron, Isabelle Adjani a plaidé en faveur d’un « état d’urgence culturelle ».

Par Ambre L