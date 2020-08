Coronavirus : Akhenaton met en doute l'efficacité des masques et la dangerosité du virus

Depuis quelques semaines, le coronavirus semble repartir de plus belle un peu partout en Europe. En Espagne, certaines provinces ont reconfiné leur population tandis que d'autres ont interdit les passants de fumer dans la rue. En France, la situation bien que sous contrôle, inquiète les médecins et le gouvernement. Mardi, Jean Castex a d'ailleurs demandé à ce que les préfets puissent imposer le port du masque dans la rue dans certaines villes. Lyon et Bordeaux ont ainsi annoncé que le masque serait obligatoire dans certaines rues. Mais le port du masque obligatoire a ses détracteurs, parmi eux, le rappeur marseillais Akhenaton.

Pascale Clark le taxe de complotiste

Ce jeudi 13 août, Akhenaton était l'invité d'Europe 1 pour la promotion de son nouvel album "Astéroïde". Et il a tenu des propos très controversés. "Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là", a-t-il affirmé devant une Pascale Clark très étonnée. Et il a continué de plus belle en mettant en cause l'efficacité des masques. "Je me pose des questions. Je ne dis pas que le masque est inutile. Il était utile en mars, au début de l’épidémie. Aujourd’hui, vous verrez que sur les masques, il y a écrit 'ne protège pas des virus'", affirme le rappeur. Pascale Clark le coupe alors "on est limite dans des thèses complotistes". Mais Akhenaton ne s'arrête pas là, pour lui le complotisme est "un fourre-tout", et que "le plus grand des complots qu'il y a sur terre c'est le business". Le rappeur marseillais et va même plus loin affirmant que le port du masque est nocif et fait baisser le taux d'oxygène dans le sang. Des affirmations qui n'ont aucune valeur scientifique.

Par Mélanie C.