Coronavirus : Bob Sinclar en concert sur l’Arc de Triomphe pour la bonne cause

La nouvelle est tombée il y a quelques heures. Alors que la France est en plein confinement depuis plusieurs semaines à cause du coronavirus, le DJ français Bob Sinclar sera le 4 mai prochain au sommet de l’Arc de Triomphe à Paris pour un concert exceptionnel et surtout caritatif. Les organisateurs de l’événement ont expliqué sur les réseaux sociaux que ce projet a pour but de récolter des fonds pour la lutte contre le covid-19 : "Le live débutera à 20h02, juste après l’applaudissement aux soignants et sera retransmis en direct (...). Nous comptons sur votre présence virtuelle et vos dons". Toutefois, cette performance en collaboration avec le Centre des monuments nationaux français, "est interdite au public", et "ni son ni lumière ne seront perceptibles depuis la Place de l'Etoile".

Un concert pour lutter contre le Covid-19

Les dons récoltés pendant ce concert seront reversés intégralement à l’ONG Médecins Sans Frontières et à la Fondation de France et au fonds de dotation One-O-One. Une initiative qui n’est pas sans rappeler celle de Lady Gaga. Il y a quelques jours, la star américaine a proposé un concert mondial en ligne, le "One World : Together at Home". Le show qui a réunis de nombreuses stars à travers le monde a permis de récolter pas moins de 127,9 millions de dollars de promesses de dons. Le concert caritatif virtuel avait pour vocation de soutenir le personnel soignant sur le terrain partout dans le monde ainsi que le Fonds de solidarité pour la lutte contre le COVID-19 lancé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Reste à voir si le concert de Bob Sinclar rencontrera le même succès.

Par Alexia Felix