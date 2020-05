Coronavirus : Bob Sinclar se confie sur son concert caritatif

C’est à 20 heures ce lundi 4 mai que Bob Sinclar se produira au sommet de l’Arc de Triomphe à Paris pour un concert caritatif consacré à la lutte contre le coronavirus. Le DJ français a fait des confidences sur l’événement à nos confrères du Figaro, alors que le show sera interdit au public : "Mixer dans ces conditions, c’est compliqué car il n'y a personne à faire danser. Puis, regarder un DJ seul, c'est visuellement ennuyeux. Ce sera un set très épique. Ma musique est dansante, donc je n'ai pas l'habitude de faire des choses épiques. Je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire. Mais je pense que ce set musical sera très cinématographique, visuellement intéressant avec l'utilisation de drones et de lumières. Ce sera surtout une performance qui racontera mon histoire musicale".

"C’est un beau symbole de déconfinement"

Ce concert permettra de récolter des fonds et de les reverser intégralement à l’ONG Médecins Sans Frontières, à la Fondation de France et au fonds de dotation One-O-One pour lutter contre le coronavirus. Et selon Bob Sinclar, avoir choisi l’Arc de Triomphe comme lieu du show est une bonne idée : "C’est un beau symbole de déconfinement, intéressant. L’événement en lui-même est un très joli partenariat avec Médecins Sans Frontières. Pour moi, ce set sonne la dernière semaine de mon aventure musicale. Les gens ont pu découvrir toute ma culture musicale, d’où je viens en tant qu'artiste. C'est intéressant que Cercle Music m'ait choisi pour cet événement. Ils ont plutôt tendance à sélectionner des artistes underground (…) Quand je suis devenu Bob Sinclar, je suis en quelque sorte passé du côté obscur pour certains qui ont jugé ma musique trop commerciale. J'ai conscience de ces choses et je suis très critique vis-à-vis de ma carrière". Le concert sera retransmis sur la plateforme Circle Music, sur Youtube et à la télévision.

Par Alexia Felix