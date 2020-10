Coronavirus : Camille Lou positive, elle exprime son ras-le-bol sur Instagram

Samedi 3 octobre 2020, Camille Lou a annoncé sur Instagram avoir été testée positive au coronavirus. Une épreuve terrible pour la chanteuse qui se dit "hypocondriaque et maniaque du contrôle". Effrayée par le virus venu de Chine qui a fait plus de 30 000 morts rien qu’en France, Camille Lou a appelé ses abonnés à faire preuve de "civisme" en respectant le port du masque et les gestes barrières. Des mesures imposées par le gouvernement mais pas toujours respectées, comme le déplore Camille Lou. "Chacun est libre de faire ce qu’il veut chez lui. Mais c’est une question de civisme que de porter le masque, se désinfecter les mains, garder nos distances en prenant le métro, dans les salles de spectacle, les cinémas et surtout avec nos proches fragiles.. Personnellement, j’ai une peur terrible de contaminer mon prochain (…) Alors s’il vous plaît. Respectons-nous. Portons le masque. Ça ne nous empêchera pas de nous aimer et de profiter de la vie. Tout ça n’est que temporaire", avait-elle posté le week-end dernier.

Camille Lou placée à l’isolement et "assommée"

Près d’une semaine après avoir reçu les résultats de son test PCR, Camille Lou a donné de ses nouvelles à ses fans. Sur son compte Instagram, suivi par plus de 273 000 abonnés, Camille Lou a exprimé son ras-le-bol ce vendredi 9 octobre 2020. "Isolement social. Tu m’assommes plus que le covid lui-même. J’ai l’étrange sentiment de vivre à travers l’image que je me fais du monde et absolument pas dans le moment présent. Hâte de retrouver la pleine conscience de ce qui m’entoure. Hâte d’en avoir à nouveau le droit. Quitter la frustration et retrouver la vie, la vraie. #FuckingCovid #Patience", écrit l'ex-compagne du comédien italien Gabriele Beddoni.

Par Matilde A.