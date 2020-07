Coronavirus : Carla Bruni s'explique sur ses propos gênants dans une vidéo

Carla Bruni reconnaît sa faute. En mars dernier, lors de la Fashion Week à Paris, la chanteuse avait créé le malaise lors d'une séquence gênante. Alors que l'épidémie de coronavirus s’accentuait en France, Carla Bruni n'avait pas hésité à faire la bise en s'amusant "on se fait la bise, c'est dingue !". Face à la caméra, l'épouse de Nicolas Sarkozy avait lancé en faisant semblant de tousser sur les autres invités : "On est de la vieille génération nous. On n’a peur de rien, on n’est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus, NADA !". Des propos qui avaient provoqué l’indignation avec le contexte de la crise sanitaire. En promotion pour son premier single tiré de son futur album, la chanteuse s'est expliquée sur cette vidéo sur Europe 1 ce vendredi 10 juillet.

"Très peu de gens étaient conscients"

"J’étais complètement débile. J’ai fait une blague", a-t-elle reconnu en faisant son mea culpa. Mais Carla Bruni tient à remettre son attitude dans le contexte de l'époque : "La vidéo (tournée par Loïc Prigent pour 5 minutes de mode sur TMC, ndlr), elle a été montée et remontée de manière assez malveillante. Ce dont je me souviens, c’est que très peu de gens étaient conscients. On était entassés par centaines", a-t-elle assuré sur cette période avant le confinement. "Et d’ailleurs, je pense que le virus commençait à peine son chemin en Europe. On n'avait aucune conscience", a ajouté Carla Bruni qui avoue avoir réalisé la gravité de la situation "assez tard". "Le monde entier est logé à la même enseigne avec cette affaire", a reconnu la chanteuse.

Coronavirus : "J'ai été complètement débile (...) On avait aucune conscience", réagit à la vidéo captée début mars où elle fait semblant de tousser sur des personnes — Europe 1 (@Europe1) July 10, 2020

Par Marie Merlet