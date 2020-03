Coronavirus : Céline Dion publie un message plein d'espoir à destination de ses fans

En France, en Italie, en Espagne, au Japon... L'épidémie de coronavirus est devenue un fléau mondial. Pour l'instant, aucun médicament ne combat la maladie et de nombreux gouvernements ont intimé à leurs citoyens de rester chez eux. Le monde du spectacle a été touché de plein fouet. De nombreux événements culturels et sportifs ont été annulés, parmi eux le célèbre concours de l'Eurovision qui devait se dérouler cette année à Rotterdam, mais aussi les tournées d'artistes tels que Maître Gims. Céline Dion a elle aussi reporté plusieurs de ses concerts car elle était souffrante. A tel point que ses fans ont cru qu'elle avait attrapé le coronavirus Covid-19. Finalement, ce n'est pas le cas.

Sur son Twitter, Céline Dion, qui a perdu sa maman très récemment, a tenu à apporter un message plein d'espoir à ses fans. Comme tout le monde, la chanteuse respecte les limitations de déplacement et reste chez elle, avec sa famille. "Nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité", écrit-elle. "J'espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles [...] Je vous souhaite force et courage et j'espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement", ajoute la star québécoise qui a aussi une pensée pour tous ceux qui souffrent. "J'espère que la musique saura vous apporter une source de réconfort et de paix intérieure", conclut Céline Dion. Une phrase qui résonne plus vraie que jamais dans le contexte actuel.

En effet, nombre de vidéos circulent sur les réseaux sociaux où l'on voit des gens faire de la musique au balcon et danser avec leurs voisins. A cela s'ajoute les concerts de certaines personnalités (Jean-Louis Aubert, Chris Martin le chanteur de Coldplay) donnés gratuitement sur le web pour que tout le monde puisse en profiter.

Be kind to each other, look after each other… we’re all in this together! // Nous sommes tous ensemble concernés… Soyons bons les uns envers les autres, et prenons soin de nous et des autres. - Céline xx... pic.twitter.com/76EszEKbBX