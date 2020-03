Coronavirus : Céline Dion souffrante, serait-elle atteinte ?

Via ses comptes Facebook et Twitter, Céline Dion a annoncé le report de plusieurs dates de sa prochaine tournée. La raison, la chanteuse est souffrante. Ses équipes ont écrit : "Nous avons le regret de vous informer qu'en raison d'un rhume, Céline Dion reportera deux représentations de sa tournée mondiale prévue cette semaine à Washington D.C et Pittsburgh". En pleine épidémie de coronavirus, le doute est de mise. En effet, les symptômes du coronavirus sont similaires à ceux de la grippe. La chanteuse serait-elle atteinte ? Les fans de Céline Dion peuvent souffler, ses médecins se veulent rassurants malgré toutes les précautions prises.

La star s'est excusée dans le message posté sur Facebook

D'après ces derniers, plus de peur que de mal pour la chanteuse. "Lundi soir, après avoir terminé six spectacles à New York, Céline a commencé à ressentir les symptômes d'un rhume. Les symptômes ont persisté mardi, et ses médecins lui ont demandé de se reposer pendant les 5-7 prochains jours. Après l'avoir testée, les médecins ont conclu que son virus n'était pas lié à COVID-19". La star internationale a donc besoin de repos et a tenu à s'excuser auprès de ses fans dans le communiqué paru sur Facebook, "Je suis tellement désolée de décevoir mes fans à Washington DC et Pittsburgh… J'espère que tout le monde comprend". Céline Dion est attendue fin juin et début juillet à Paris pour une série de concerts…s'ils ne sont pas annulés ou reportés comme de nombreuses représentations à cause du coronavirus…

Par Non Stop People TV