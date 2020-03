Coronavirus : ces stars dont les concerts sont reportés ou annulés

Après l'Italie, la France a été touchée par le coronavirus, cette épidémie dont le foyer d'origine se trouve à Wuhan, en Chine. Lundi soir, le bilan du Covid-19 était de 1412 cas confirmés en France et 25 morts. Alors que le ministre de la Culture Franck Riester est contaminé, le nombre de cas en Europe ne cesse d'augmenter. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement en fin de semaine dernière a largement bousculé l'industrie du spectacle. En interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes, de nombreux concerts ont été annulés et reportés un peu partout sur le territoire.

Sur la scène du Zénith d'Amiens où il s'est produit le 8 mars dernier, M Pokora a accusé le coup. "Nous tous sur scène, si on ne peut pas monter sur scène, on ne peut pas travailler. En fait, c'est un job (...) C'est vraiment dur de ne pas pouvoir monter sur scène, aller voir mon public", a-t-il dit. Plusieurs de ses concerts sont reportés, notamment celui qu'il devait donner le 14 mars prochain à l'AccorHotels Arena. La nouvelle date a été fixée au 19 juin prochain.

Une liste qui ne cesse de s'allonger

Plusieurs autres stars sont touchées de plein fouet par cette mesure prise par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus. Ainsi, Patrick Bruel a vu dix de ses concerts reportés au mois de septembre et octobre prochain. Pareil pour Gims dont les dates de la tournée sont reportées en juin et juillet prochains. Quant à Jean-Louis Aubert, le concert qu'il devait assurer le 17 mars au Zénith de Nantes est reporté au 23 octobre.

Certains concerts sont annulés, notamment ceux que Madonna devait donner les 10 et 11 mars au Grand Rex. Avril Lavigne ne performera pas sur la scène de l'AccorHotels Arena le 26 mars prochain. Son spectacle est annulé, "faute de pouvoir reporter", ont précisé nos confrères du Figaro.

Par Non Stop People TV