Coronavirus : Christophe en réanimation, sa femme donne des nouvelles peu rassurantes

L’état de santé du chanteur Christophe ne s’arrange pas. Ce vendredi 10 avril, la femme de l’artiste, Véronique Bevilacqua a transmis un communiqué à l’AFP. "Christophe est actuellement hospitalisé en réanimation à Brest. Il est toujours intubé sous sédation profonde", écrit-elle avant de faire passer un message à la presse. "Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de les respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même", ajoute Véronique Bevilacqua.

Le Parisien avait révélé que le chanteur avait été testé positif au Covid-19 fin mars "pour insuffisance respiratoire" et était depuis hospitalisé. L’état de santé de l’interprète de "Les Mots bleus" était plus qu’alarmant dans la mesure où le chanteur était atteint d’emphysème, une maladie des alvéoles situées dans les poumons.

Le chanteur est sous sédation profonde

"Son état de santé n’est pas rassurant mais il est stable. Nous, sa famille, espérons que les poumons vont tenir et se remettre", témoignait sa femme Véronique Bevilcqua dans les colonnes du Parisien le dimanche 29 mars. Christophe devait repartir en tournée dès le mois d’avril. Ses deux dates parisiennes prévues au Grand Rex à Paris les 29 et 30 avril ont été reportées à cause de l’épidémie de coronavirus. L’artiste, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, a connu un succès immense dans les années 60 et 70 grâce à ses tubes "Aline" (1965) et "Les Mots bleus" (1974). Élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur le 31 décembre 2014, Christophe a sorti 17 albums studio entre 1965 et 2019. Il était marié depuis 1971 avec Véronique, demi-sœur du chanteur Alain Kan. Bien que séparé depuis plus de vingt ans, le couple n’a jamais divorcé.

