Coronavirus : Eddy Mitchell troublé par le manque d'informations sur le virus

Depuis plusieurs longues semaines, les Français sont confinés face à la menace que représente le coronavirus. Un quotidien bien particulier et inédit. Si de nombreux Parisiens ont choisi de partir en province dès l’annonce du gouvernement, ce n’est pas le cas de tous. Ainsi, parmi les personnalités, Jean-Paul Belmondo a passé son anniversaire confiné à Paris. Eddy Mitchell est également resté dans sa maison proche de la Porte Dauphine. Interrogé par Le Journal du Dimanche, l’interprète de "Couleur menthe à l’eau" raconte son quotidien, ses projets après le confinement et s’estime heureux de pouvoir "se balader" aussi longtemps qu’il le souhaite dans son jardin. Mais Eddy Mitchell fait une confession concernant la transparence des informations sur le virus.

"J’aimerais savoir ce qu’il se passe vraiment"

Alors qu’il devait enregistrer un nouvel album, celui-ci a été décalé en raison de la pandémie. "Il y a des choses plus graves" reconnaît néanmoins Eddy Mitchell. Le chanteur de 77 ans reconnaît être "un artiste très gâté qui fait un album et un film de temps en temps". Quant à son quotidien de confiné, il confie qu’il "accepte de vivre avec la menace de la maladie". Puis il ajoute, "mais j’aimerais savoir ce qu’il se passe vraiment. Pourquoi ne nous donne-t-on les informations qu’au compte-gouttes ?" Eddy Mitchell poursuit son idée : "Je suis persuadé qu’on ne nous dit pas tout… Et quand les restaurants et les festivals seront-ils enfin fixés ?" A travers cette déclaration, l’artiste s’adresse indirectement au gouvernement et attend plus d’explications.

Par Non Stop People TV