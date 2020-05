Coronavirus : Gad Elmaleh signe un improbable duo avec Tom Leeb

Au début du confinement il y a deux mois, Gad Elmaleh confiait à Cyril Hanouna qu’il s’apprêtait à passer la période d’enfermement loin de ses deux fils, Noé et Raphaël. Si le premier vit à Los Angeles avec sa mère, l’actrice Anne Brochet, le second réside quant à lui à Monaco avec sa mère Charlotte Casiraghi. L’humoriste de 49 ans est donc certainement très heureux que le cours normal de la vie reprenne progressivement !

D’humeur joviale ce lundi 11 mai 2020, date du déconfinement en France, Gad Elmaleh a d’ailleurs tenu à offrir un petit cadeau à ses nombreux abonnés. Dans la soirée, l’humoriste et comédien a en effet partagé sur son compte Instagram, une petite vidéo dans laquelle il chante en duo avec… Tom Leeb ! En simultané, les deux hommes ont en effet interprété le célèbre tube "Just the two of us "de Grover Washington Jr et Bill Withers.

Amusé par leur initiative, Gad Elmaleh a joyeusement écrit : "Ça déconfine en douceur avec magic Tom Leeb" en légende de la vidéo de leur prestation. De son côté, Tom Leeb qui a également partagé la vidéo, a quant à lui écrit : "Déconfinés mais prudents quand même avec magic Gad Elmaleh".

Les internautes conquis

Ravis de découvrir cette vidéo inattendue, les internautes ont massivement publié des commentaires élogieux : "Moment de délicatesse… merci", s'est d'abord réjouie Karine Le Marchand. "Dream team", "Magique, ça fait tellement de bien en cette période su particulière", "Deux jolies voix qui vont bien ensemble", "Excellent et merci ! Que du bonheur", "Merci infiniment à vous ! Oui déconfinement en douceur" peut-on lire sous les publications des deux artistes.

Du baume au cœur pour Tom Leeb qui avait été choisi pour représenter la France au concours de l’Eurovision mais qui ne pourra finalement pas participer puisque la célèbre compétition européenne ne se tiendra pas cette année, en raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus.

Par E.S.