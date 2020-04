Coronavirus : guérie, Pink fait un énorme don aux hôpitaux

Quelques jours avoir été testée positive au coronavirus, Pink annonce déjà fièrement sa rémission. Atteinte par le Covid-19, la célèbre chanteuse s'est elle aussi prêtée au devoir du confinement et est ainsi restée cloîtrée chez elle avec son mari et ses enfants.



Comme elle vient de l'annoncer sur Twitter, l'artiste a récemment fait un second test qui cette fois, s'est révélé négatif. "Notre médecin avait heureusement accès à des tests et nous avons pu être dépistés. C’est un échec du gouvernement que les tests ne soient pas plus largement accessibles" a-t-elle déclaré à sa communauté de fans.

Pink fait un incroyable geste après sa guérison

Heureuse d'être tirée d'affaire, Pink pense aujourd'hui à toutes les personnes étant encore dans le besoin en cette période si difficile. La chanteuse de 40 ans a donc décidé de faire un don de 500 000 dollars au fonds d'urgence du Temple University Hospital de Philadelphie, établissement dans lequel sa maman a travaillé durant 18 ans, ainsi qu'un autre don de 500 000 dollars à la cellule de crise Covid-19 de la ville de Los Angeles, ville de Californie où elle réside.



Après avoir chaleureusement remercié le personnel soignant, l'interprète de "What About Us" a également tenu à rappeler à ses abonnés qu'il est primordial de respecter les mesures de confinement prises par le gouvernement : "Les deux prochaines semaines seront déterminantes. S’il vous plait, restez chez vous. RESTEZ. CHEZ. VOUS" a conclu la chanteuse.



Par E.S.