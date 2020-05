Coronavirus : Jean-Jacques Goldman remercie les habitants d'une ville

Au début du confinement en France, Jean-Jacques Goldman avait dévoilé une nouvelle version de sa chanson "Changer la vie" pour apporter son soutien au personnel soignant. Et c’est avec cette nouvelle chanson que le maire de Saint-Viaud en loire-Atlantique a réalisé un clip avec des soignants, des aidants, des pharmaciens ou encore des professeurs. Et alors que la vidéo a fait le buzz sur la Toile, les habitants de la ville ont eu la surprise de recevoir une lettre de remerciements de la part de Jean-Jacques Goldman : "Très touché par vos images, pour tous ceux et celles qui font tourner le pays debout. Merci !! Prudence ! Amicalement, Jean-Jacques Goldman".

"Très touché par vos images"

Auprès de RTL, le maire Roch Chéraud a fait part de sa joie d’avoir eu une réponse de l’artiste : "C’est ma secrétaire de mairie qui a ouvert le courrier (…). Elle nous a scanné le courrier, c’est une carte photo de Jean-Jacques Goldman qui se dit 'très touché par vos images, pour tous ceux et celles qui font tourner le pays debout. Merci !! Prudence ! Amicalement, Jean-Jacques Goldman’. On a regardé sur Internet. On a retrouvé des cartes un peu similaires qu'il avait envoyées à des pompiers. (…) Ça avait l'air cohérent, donc on l'a diffusée. Les habitants sont super contents. En plus c‘est tombé le premier jour du déconfinement, c’était la bonne nouvelle de la journée avec le déconfinement (…). Ça correspond à l’esprit du chanteur". De son côté, Jean-Jacques Goldman n’a pas réagi à la diffusion de sa lettre.

Par Alexia Felix