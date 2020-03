Coronavirus : Jean-Jacques Goldman revisite un de ses tubes pour rendre hommage aux soignants

Le monde entier traverse en ce moment une crise sanitaire sans précédent à cause de la propagation du coronavirus. Selon un dernier comptage de l’AFP, il y aurait plus de 15 000 morts à travers le monde. En France, on comptabilise ce lundi 674 décès et 7240 personnes hospitalisées dans tout l’Hexagone. Une situation compliquée qui aurait engendré le confinement d’un milliard de personnes.

Chaque soir à 20h depuis une semaine, les Français ont donc décidé de se rendre à leurs fenêtres pour applaudir et ainsi adresser un clin d’œil au personnel médical. Une façon de saluer le travail hors-norme produit par l’ensemble des médecins, chirurgiens, spécialistes, infirmières, urgentistes depuis le début de la propagation de l’épidémie.

Jean-Jacques Goldman rend hommage au corps médical

Ce lundi 23 mars, le personnel hospitalier se voit rendre hommage par l’une des personnalités préférées des Français, Jean-Jacques Goldman. Le chanteur et compositeur qui se fait très rare depuis quelques années, vient en effet de sortir du silence pour lui aussi, adresser un tendre clin d’œil à ceux qui se démènent au quotidien pour sauver des vies.

Jean-Jacques Goldman a décidé de se remettre à la chanson, le temps de quelques instants et a ainsi adapté les paroles de son tube "Il changeait la vie" pour le transformer en "Ils sauvent des vies". L’artiste a ensuite pris soin d’envoyer sa petite réalisation aux artistes membres de la troupe des Enfoirés.

Une initiative vivement saluée par les internautes, ravis de voir le chanteur français de 68 ans reprendre du service pour cette occasion.

Par E.S.