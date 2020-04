Coronavirus : Jean-Luc Lahaye refuse de respecter le confinement et continue de sortir

Cela fait maintenant près de cinquante jours que nous sommes tous forcés au confinement. Pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement a en effet appelé tous les Français à rester chez eux et à ne sortir uniquement pour faire des achats de première nécessité ou pour se rendre au travail quand le télétravail est impossible…

Or certains citoyens comme Jean-Luc Lahaye n’ont visiblement que faire des mesures sanitaires et des règles imposées par le gouvernement. Ce lundi 27 avril 2020, le chanteur est invité de l’émission en live sur Facebook "Welcome" de Mario Barravecchia. L’occasion pour lui d’exprimer son rejet de l’idée du confinement. En effet, quand l’ancien candidat de la Star Academy lui a demandé : "Tu es confiné à Paris, Jean-Luc ?", Jean-Luc Lahaye a répondu avec franchise : "J’habite Paris, oui. J’ai horreur de ce mot, “confiné”. C’est vraiment un truc pour les boîtes de conserve… Moi, je vis ma vie normalement, lui a répondu l’artiste. Le confinement, je considère que c’est une immense supercherie. Ça ne regarde que moi, ça n’engage que moi."

"Je vis ma vie, je sors en bécane"

L’artiste de 67 ans n’a donc pas hésité à affirmer qu’il ne respecte pas les consignes émises par le gouvernement : "Je vis ma vie, je sors en bécane… Je mets un masque, parce que je joue le jeu du masque. Mais point barre. Sinon ça ne m’empêche pas de sortir, de voir mes potes et de voir mes enfants".

Jean-Luc Lahaye a aussi fait de part d’une frustration : "Je ne fais plus de parachutisme et de chute libre parce que le club est fermé, évidemment. Ce que je déplore terriblement… Avec ce confinement, j’ai l’impression de perdre un temps précieux. Je n’ai plus 20 ans. J’ai l’impression qu’on enlève des mois à ma vie, là.".

Lancé sur le sujet, le chanteur a ensuite tenu à expliquer ce qui le dérange dans le terme "confinement" :"Moi qui suis quelqu’un épris de liberté, je considère que ce mot engage un contrôle permanent de nos déplacements. C’est un mot générique qui me déplaît. Être confiné, en deux mots, c’est encore pire : con fini, même ! On a l’air de cons finis ! Ce mot, je l’exècre".

"Pardon pour ceux qui veulent rester dans le cadre, j’imagine qu’il y en a. Moi, j’ai toujours fait du hors-piste dans ma vie et m’obliger à rester enfermé chez moi, c’est impossible. Il vaut mieux me mettre en prison" a-t-il conclu avec agacement.

Par E.S.