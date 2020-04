Coronavirus : John Prine, légende du folk américain est mort

Le monde de la musique est à nouveau en deuil. John Prine, légende du folk américain, est mort des suites du coronavirus. Il était âgé de 73 ans. Sa femme Fiona Whelan avait révélé en mars qu’il avait été testé positif au Covid-19 avant d’indiquer le 29 mars qu’il avait été intubé dans un état critique. Une nouvelle confirmée par son agent à l’AFP. L’artiste, né le 10 octobre 1946, avait écrit ses premières chansons à 14 ans avant de rencontrer le succès avec son premier album sorti en 1971. Originaire de l’Illinois, John Prine avait collaboré avec les plus grands. "Sa musique est extraordinairement éloquente, il est dans le même avion que Neil Young et John Lennon", déclarait ainsi le bassiste du groupe Pink Floyd Roger Waters en 2008. "Les chansons de Prine, c’est de l’existentialisme proustien pur", indiquait de son côté le chanteur / poète Bob Dylan en 2009.

L’homme de 73 ans avait échappé à deux cancers

Le musicien avait réchappé à deux cancers. Un au cou en 1988 et un autre au poumon en 2013. Les médecins avaient dû lui en retirer une partie. John Prine était marié avec sa manager, Fiona Whelan et avait deux garçons de 25 ans, Tommy et Jack. Son fils Tommy Prine a tenu à lui rendre hommage sur Instagram. "Je t’aime papa", a-t-il simplement écrit en légende d’une photo de lui et de son père en noir et en blanc. "Notre tristesse peut se mesurer par les années de sourires que votre père a et continue d’apporter à ses fans. Je souhaite à votre famille la paix et l’amour", "Il comptait tellement pour tant de gens. Je suis désolé pour votre perte", "Je pense à vous et prie pour vous et votre famille", peut-on lire parmi les commentaires. Celui qui était surnommé le "Mark Twain" des paroliers n’est pas la seule personnalité à être décédé du Covid-19. Le saxophoniste Manu Dibango ou encore la chanteuse Cristina sont morts des suites de la maladie.

Par Non Stop People TV