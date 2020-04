Coronavirus : la chanteuse Cristina est morte du Covid-19

Figure de la scène new-yorkaise underground des années 1980, la chanteuse Cristina est morte des suites du coronavirus, a révélé le quotidien britannique The Guardian. Agée de 61 ans, cette franco-américaine a été rendue célèbre au début des années 80. Avec ses deux albums, la chanteuse pop a connu le succès avec ses titres new-wave "Disco Clone", "What's A Girl To Do", "Things Fall Apart" ainsi que ses reprises de Peggy Lee "Is That All There Is?" et France Gall "La Poupée qui fait non".

"Elle semblait se remettre"

Mais Cristina Monet-Palaci qui a lancé sa carrière avec le label new-yorkais ZE Records, co-fondé par son mari Michael Zilkha, s'est ensuite éloignée du monde de la musique. Avec son compagnon, la chanteuse s'installe au Texas en 1985. Lorsque le couple divorce en 1990, elle renoue avec la musique en retournant à New York. A l'annonce de son décès à cause du Covid-19, son ami et professeur à l'UC Berkeley, Steve Wasserman, a écrit sur Facebook que la chanteuse avait évoqué son état de santé sur les réseaux sociaux. Cristina indiquait qu'elle souffrait d'une forte fièvre, mais que "ses poumons étaient dégagés" et qu'elle semblait se remettre. "Puis, avec une rapidité effroyable, elle est partie ce matin", a-t-il déploré. Ces dernières semaines, plusieurs personnalités musicales sont mortes des suites du coronavirus dont Manu Dibango, Alan Merrill (auteur d'I Love Rock’N’Roll) et le jazzman Ellis Marsalis.

Par Marie Merlet