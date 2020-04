Coronavirus : Lady Gaga en dit plus sur son concert mondial

Lady Gaga a décidé de se mobiliser contre le coronavirus. Alors que de nombreuses stars tentent de venir en aide comme elles le peuvent pour tenter d’éradiquer ce virus, Lady Gaga a aidé à lever 35 millions de dollars en sept jours pour l’OMS : "Nous sommes tous tellement reconnaissants envers les soignants du pays et du monde entier. Cette pandémie est une catastrophe et je les remercie tellement d’être au front, je prie aussi pour les victimes du Covid-19. Cela a été un plaisir de coopérer avec l’organisation Global Citizen pour lever des fonds en coulisses. Mes pensées vont aussi aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont du mal à se nourrir, eux et leurs enfants", a confié Lady Gaga en direct lors d’une conférence de presse. Et en plus de ce très beau geste, la star américaine a annoncé un concert en ligne mondial pour soutenir tout le personnel soignant qui se bat actuellement au quotidien contre le covid-19.

L’événement diffusé sur France 2

Sous l’impulsion de Lady Gaga, des dizaines d’artistes dont Elton John, Paul McCartney, Billie Eilish ou encore Chris Martins ont accepté de participer au concert mondial "One World : Together at Home", qui aura lieu en direct sur les réseaux le 18 avril prochain et dont le but est de soutenir le personnel de santé autour du globe. Alors que toutes les personnalités se produiront depuis leur lieu de confinement, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert feront le lien : "Nous voulons mettre en lumière la gravité de ce mouvement culturel historique et sans précédent. Et nous voulons célébrer et encourager le pouvoir de l’esprit humain", a expliqué Lady Gaga dans un communiqué de l’OMS. En France, l’événement sera diffusé sur la plateforme de streaming France.tv de 21 heures à 2 heures du matin. Puis sur France 2, entre 2 et 4 heures du matin. Il sera ensuite rediffusé le dimanche 19 avril sur France 2 à partir de 22h45.

Par Alexia Felix