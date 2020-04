Coronavirus : Le célèbre jazzman Ellis Marsalis est mort

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent en pleine pandémie de coronavirus. Alors que le monde est touché de plein fouet depuis plusieurs semaines par ce virus venu de Chine, le nombre de personnes contaminées ne faiblit pas. Après le décès de Manu Dibango, saxophoniste mondialement reconnu, des suites du covid-19, un autre grand nom du jazz s’en est allé. Ellis Marsalis est décédé mercredi 1er avril après avoir été touché par la maladie. Il avait 85 ans et était hospitalisé depuis le samedi 28 mars. C’est son fils Branford, lui aussi musicien, qui a annoncé la triste nouvelle ce jeudi 2 avril à travers un communiqué publié sur son site internet.

"Il était un père encore plus grand"

"C’est avec une grande tristesse que j’annonce le décès de mon père, Ellis Marsalis Jr., à la suite de complications du coronavirus" écrit Branford Marsalis. "Mon père était un géant dans la musique et l’enseignement mais un père encore plus grand. Il a mis tout ce qu’il avait pour permettre de développer le meilleur de nous-mêmes" poursuit le saxophoniste. Si au long de sa carrière Ellis Marsalis a figuré sur des dizaines d’albums et a enseigné, il est aussi à la tête d’une lignée de musiciens. Son autre fils, le trompettiste Wynton Marsalis, a utilisé Twitter pour rendre hommage à son père. En légendes de photos de son père, il écrit : "Ellis Marsali, 1934 – 2020. Il est mort comme il a vécu : en acceptant la réalité". Le décès d’Ellis Marsalis vient allonger la liste déjà grande des personnalités disparues après avoir contracté le coronavirus.

Ellis Marsalis, 1934 - 2020



He went out the way he lived: embracing reality pic.twitter.com/sPyYUuBoIG — Wynton Marsalis (@wyntonmarsalis) April 2, 2020

Par Valentine V.