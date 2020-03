Coronavirus : le concours de l'Eurovision annulé !

C'est un déferlement depuis près d'une semaine. Tous les grands événements sportifs ou culturels sont annulés. Il y a quelques heures, l'UEFA annonçait dans un communiqué de presse que l'Euro était décalé à 2021.

Les fans de tennis ont eu aussi un petit pincement au coeur en apprenant que le tournoi de Roland-Garros était reporté à septembre.

Il faut dire qu'avec les mesures drastiques mises en place par le gouvernement, l'annulation ou le report sont assez inévitables. Les émissions de télévision sont elles aussi suspendues, c'est le cas avec Télématin et Love Island.

Mais le monde du sport n'est pas le seul à être victime du coronavirus. Celui de la culture l'est également. En effet, les mois de mai et juin sont propices aux festivals. C'est le cas notamment de Coachella, festival emblématique des États-Unis qui vient d'être reporté.

Même si certains ne se sont pas encore prononcés, il est fort probable qu'ils subissent le même sort.

L'eurovision 2020 n'aura pas lieu

Et aujourd'hui, c'est l'Eurovision qui n'accueille plus La Hongrie, qui se retrouve au coeur du problème. Le concours de chant qui rassemble à chaque fois énormément d'Européens a été au coeur d'une longue discution. L'organisation avait posté un message ce mardi 17 mars, indiquant : "Avec une situation qui change en permanence et un grand nombre de personnes à consulter, chaque élément important doit être pris en considération". Avant d'ajouter : "Nous faisons appel à votre patience. Nous espérons avoir de plus amples informations bientôt".

Et la décision vient d'être prise. Le concours de l'Eurovision sera belle et bien annulé pour cette année. Le communiqué de presse officiel vient d'être dévoilé. Les organisateurs sont actuellement en train de discuter des conditions, à savoir si les gagnants et si les chansons sont reportés à l'année prochaine, ou s'ils sont annulés également.

L'#Eurovision est officiellement annulé. Une première depuis la création du Concours. https://t.co/WCl0WAASO7 — Sébastien Barké (@Mister12points) March 18, 2020

Par J.F.