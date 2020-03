Coronavirus : Lenni Kim testé positif, envoie un message fort à ses fans

L'épidémie de coronavirus n'en finit plus de s'étendre. De plus en plus de monde est touché. Le Prince Albert II de Monaco, l'actrice espagnole de la Casa de Papel Itziar Ituño, Tom Hanks. Chez nous, Christian Estrosi, le maire de Nice et président de la métropole est lui-même atteint du virus. Ce dimanche 22 mars, il a annoncé que le CHU de Nice allait tenter de soigner les malades avec le traitement expérimental à la chloroquine. Pour forcer les Français à rester chez eux, de nombreux édiles ont pris des mesures de couvre-feu. Ce week-end, on apprenait aussi la contamination de Lenni Kim.

"J'avais des courbatures et mal à la tête"

Si vous pensiez que la maladie ne touchait que les personnes atteintes de 60 ans et plus, vous vous trompez fortement. Le jeune chanteur québécois qui a participé à DALS en 2018 a été testé positif, tout comme sa mère. Il l'explique sur son compte Instagram. "Ma mère et moi on a fait les tests pour le coronavirus et on les a reçu hier. On a été testés positifs. On l'a attrapé en gros. Mercredi, ma mère commençait vraiment à ne pas se sentir bien, elle avait de grosse courbatures, mal à la tête et surtout elle toussait beaucoup. Moi aussi j'avais des courbatures et mal à la tête, du coup on a décidé d'aller à l'hôpital pour faire nos tests." Dans une des vidéos, on le voit en effet assis dans un hall d'attente avec un masque. Sur les autres chaises, des patients portant des gants, tabliers et masques attendent aussi. L'ambiance est mortifère.

Les tests se sont révélés positifs. Lenni Kim et sa mère ne doivent plus sortir de chez eux. Ils devront faire de nouveaux tests pour savoir s'ils sont encore porteurs de la maladie avant d'être autorisés par les pouvoirs publics à quitter leur domicile. "Le coronavirus, c'est extrêmement virulent, ça s'attrape super facilement. Nous, on a fait attention et on l'a quand même attrapé. Quand on vous dit de rester chez vous, c'est sérieux; restez chez vous [...] Nous nous avons la chance d'être en bonne santé avec ma mère, donc tout va bien se passer pour nous, on doit juste se confiner comme tout le monde. [...] Faites attention aux personnes âgées, soyez responsables socialement. Cela n'a jamais été aussi facile de rester chez soi." Espérons que son message sera entendu !

Par Mélanie C.