Coronavirus : les propos de Vanessa Hudgens choquent !

L'actrice Vanessa Hudgens qui a été endeuillée par la mort de son père, a donné son avis au sujet du coronavirus. Mais ce dernier est loin d'être partagé. Et pour cause, la jeune femme s'est attirée les foudres des internautes.

Alors que plusieurs milliers de personnes décèdent suite au Covid-19 qui touche le monde entier, elle a expliqué dans un live sur son compte Instagram que "cela me paraît être un tas de conneries". "C'est un virus, je comprends. Je le respecte. Mais en même temps, si tout le monde le chope, des gens vont mourir... c’est terrible mais c’est inévitable. Je ne sais pas... Peut-être que je ne devrais pas dire ça maintenant ?".

Suivie par pas moins de 38 millions de personne à travers le monde, ses propos ont rapidement été relayés.

des propos qui ne passent pas

Les internautes ne se sont pas privés pour exprimer leur énervement suite à ces propos déplacés. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire de nombreux commentaires tels que : "Mais elle est complètement stupide", "Quel message horrible et sans coeur vous partagez avec les plus jeunes qui vous regardent", ou encore "Donc je découvre en 2020 que Vanessa Hudgens, aka Grabiella Montez est idiote, vraiment quelle année terrible".

Face à ce bad buzz immense, l'actrice de 31 ans qui a risqué la prison il y a quelques années, a tenu à se justifier dans une vidéo postée, une nouvelle fois, sur son compte Instagram.

"Je me rends compte que certains de mes commentaires sont sortis de leur contexte. C'est un temps fou. C'est un temps fou, fou et je suis à la maison. Je suis en lockdown et j'espère que c'est ce que vous faites aussi, en pleine quarantaine et en restant sain et sauf. Je ne prends pas cette situation à la légère. Restez tous à l'intérieur".

L actrice @VanessaHudgens aux plus de 38 millions d’abonnés sur Instagram a un message (froid et inconscient ?) sur le virus : « ça me parait être un tas de conneries. C’est un virus ok, et si tout le monde le chope, des gens vont mourir... c’est terrible mais c’est inévitable » https://t.co/YKSNkIo7Ra — Charlotte Mattout (@CMattout) March 17, 2020

donc je découvre en 2020 que vanessa hudgens aka gabriella montez est idiote vraiment quelle année terrible https://t.co/CNYq2jWW3k — lucie (@lomirbac) March 17, 2020

Par J.F.