Coronavirus : M Pokora revient sur ses déclarations "complotistes"

Samedi 29 février, face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a pris la décision d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Une décision aux lourdes conséquences. Ainsi, le semi-marathon de Paris a été annulé dimanche 1er mars, le Salon de l'Agriculture a fermé ses portes une journée plus tôt... Une décision critiquée sur Twitter par M Pokora en pleine tournée de son "Pyramide Tour". Il juge cette mesure "surprenante" et conclue par "plus de 5000 personnes c'est risqué mais 4500 on est bon ". Le jeune papa du petit Isaiah fait ensuite part de son inquiétude dans une story Instagram via un long texte qui évoque les "mesures sans précédent" alors l'objectif affirmé est de "dédramatiser" l'information. Puis il termine son texte par cette phrase "On nous cache quelque chose ou quoi ?"

"Loin de moi l'idée de penser à un complot"

Une sortie qui a n'a pas tardé à faire réagir un internaute. Ce dernier qualifie le chanteur de "complotiste". Lundi 2 mars, le compagnon de l'actrice et chanteuse Christina Milian, lui a répondu sur Twitter. M Pokora reconnaît que sa dernière phrase était "maladroite" et surtout il précise, "loin de moi l'idée de penser à un complot". Ensuite le chanteur précise : "Je me demandais plutôt si on ne nous disait pas tout sur la dangerosité du virus. Ce que j'ai écrit sont des faits. On nous le dédramatise constamment mais les mesures prises sont inédites". M Pokora ne sait pas encore si les prochaines dates de sa tournée seront suspendues. Pour Vitaa et Slimane, leur première date a déjà été reportée.

Lundi 2 mars, M Pokora poste également un long texte sur Twitter dans lequel il explique pourquoi cette décision gouvernementale est si difficile à digérer pour lui. "Mon spectacle ça fait 2 ans que je travaille dessus (...) C'est plus de 100 personnes qui bossent sur cette tournée... Donc sur le coup de me dire que je pourrais pas le partager avec mon le public m'a mis une claque (...)".

Ma dernière phrase était maladroite ok, mais loin de moi l’idée de penser à un complot. Je me demandais plutôt si on ne nous disait pas tout sur la dangerosité du virus. Ce que j’ai écrit sont des faits. On nous le dédramatise constamment mais les mesures prises sont inédites. — Matt Pokora (@MPokora) March 2, 2020

Je laisse ça là aussi. pic.twitter.com/ph4mksEwZD — Matt Pokora (@MPokora) March 3, 2020

Par Non Stop People TV