Coronavirus : Madonna accusée de fake news par Instagram

Ces derniers mois, les réseaux sociaux ont décidé de lutter contre la diffusion des "fake news" sur la Toile. Ainsi, Donald Trump est régulièrement épinglé sur Twitter à cause de ses message souvent polémiques. Et il y a quelques heures, c’est Madonna a été la cible d’Instagram au motif que la chanteuse a propagé de fausses publications sur le coronavirus en postant un extrait d’une vidéo également retweeter par Donald Trump. Sur cette publication, Madonna affirme qu’un vaccin efficace était disponible depuis plusieurs mois, mais qu’il était gardé secret "pour laisser les riches devenir encore plus riches et les pauvres et les malades devenir encore plus malades". Pour accompagner son affirmation, la chanteuse avait dévoilé une vidéo de la médecin américaine Stella Immanuel, qui affirme que l’hydroxychloroquine est le remède miracle contre le coronavirus.

Une "fausse information" relayée par la chanteuse

Mais si cette vidéo circule énormément sur la Toile ces derniers jours, l’hydroxychloroquine qui est un traitement contre le paludisme n’a pas été approuvé comme efficace contre le Covid-19 : "Nous avons retiré cette vidéo parce qu'elle faisait des déclarations fallacieuses sur les remèdes et les méthodes de prévention contre le Covid-19. Les personnes ayant réagi à la vidéo, l'ayant commentée ou partagée vont voir des messages les dirigeant vers des informations fiables sur le virus", a indiqué une porte-parole de Facebook, à qui appartient Instagram. Si la publication de Madonna est aujourd’hui supprimée, elle a tout d’abord été flouée avec le message "fausse information "dessus. Pour le moment, Madonna, qui a révélé en mai dernier avoir contracté le coronavirus, n’a pas réagi à la polémique.

Par Alexia Felix