Coronavirus : Madonna tient des propos très étranges

Une fois de plus, la reine de la pop joue la carte de la provocation. En pleine pandémie de coronavirus et alors que des centaines de milliers de personnes ont succombé au virus venu de Chine, Madonna réitère. Après ses déclarations polémiques dans son bain où elle qualifiait le coronavirus de "grand égalisateur" - séquence supprimée depuis, la star américaine a publié une vidéo de son "journal de la quarantaine" comme elle l’appelle sur Instagram. Et l’interprète de "Like a virgin" n’en fait qu’à sa tête. Dans la vidéo de plus de deux minutes, elle apparaît sur fond de musique en train de taper à la machine à écrire. Elle révèle alors avoir été testée au covid-19 et la suite est étonnante…

"Respirer l’air du covid-19"

Après des propos philosophiques sur coronavirus, Madonna parle d’elle et a cette déclaration surprenante qui intervient au milieu de la vidéo : "J’ai été testée l’autre jour". Puis elle continue, "J’ai découvert que j’avais les anticorps. Donc demain je vais juste faire un long trajet en voiture, je vais baisser la vitre, je vais rouler et respirer l’air du covid-19". Si elle se considère comme immunisée contre le virus, Madonna ne donne pas les bonnes informations. En effet, le corps médical travaille d’arrache-pied pour trouver une solution au coronavirus et les tests menés quant à une certaine immunisation ne sont pas encore terminés. On ne sait pas encore si les personnes ayant contracté la maladie restent immunisées. Qui plus est, la star de la musique n’a confié avoir contracté le covid-19...

