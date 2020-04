Coronavirus : Mariah Carey rend hommage en chanson aux travailleurs

De nombreux chanteurs à travers le monde se mobilisent pour lutter contre le coronavirus. En France, Lara Fabian mais aussi Pascal Obispo, Marc Lavoine et Florent Pagny ont dévoilé des titres en hommage au personnel soignant. Et il y a quelques jours, c’est David Hallyday, le frère de Laura Smet qui a partagé un nouveau titre sur la Toile, "Imagine un monde" dans lequel il évoque la pandémie du coronavirus : "J’espère que vous faites au mieux pour aller bien. C’est un cap super-difficile à passer. Notre génération, nous n’avons pas l’habitude de vivre comme ça, en confinement, en isolation. Je n’ai pas toute ma famille avec moi. J’ai du mal à trouver des mots et trouver plus difficile que ça actuellement", explique David Hallyday avant de commencer à chanter. Et aux Etats-Unis, c’est Mariah Carey qui a décidé dernièrement de rendre hommage à son tour aux travailleurs qui luttent contre le coronavirus.

Une chanson symbolique pour Mariah Carey

Alors que les Etats-Unis sont devenus l’épicentre de la maladie, Mariah Carey a dévoilé sur YouTube une performance spéciale de son tube "Hero", sorti en 1993. C’est chez elle à Beverly Hills que la chanteuse a enregistré cet hommage qui est dédié aux "premiers intervenants, médecins, infirmières, sages-femmes, aides à domicile, employés de supermarchés, concierges, postiers, pharmaciens, livreurs. Nous sommes unis dans cet effort et dans ce même moment. Je veux prendre le temps de reconnaître et d’honorer les sacrifices de ceux qui travaillent tous les jours pour prendre soin des autres, ces héros qui rendent notre vie quotidienne possible", explique Mariah Carey avant de commencer à chanter. Le titre "Hero" est une chanson symbolique pour la star américaine, qui l'avait notamment interprétée lors du concert caritatif United We Stand, organisé après les attentats du 11-Septembre, ainsi qu'en 2009 lors du bal d'investiture de Barack Obama.

Par Alexia Felix