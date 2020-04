Coronavirus : Marianne Faithfull est sortie de l'hôpital

Marianne Faithfull se remet peu à peu du coronavirus. Durant 22 jours, la chanteuse britannique a été hospitalisée à Londres. Désormais, elle va pouvoir poursuivre sa convalescence dans la capitale du Royaume-Uni. Sur son compte Twitter, son équipe a annoncé sa sortie de l’hôpital ce mercredi 22 avril. "Nous sommes vraiment heureux d'annoncer que Marianne est sortie de l'hôpital aujourd'hui, 22 jours après avoir été admise avec des symptômes de Covid-19. Elle va poursuivre sa convalescence à Londres", est-il indiqué.

A l’attention de ses fans qui ont été nombreux à la soutenir durant son hospitalisation, Marianne Faithfull les ”remercie tous pour [leurs] messages touchants d'attention". Guérie du coronavirus grâce au précieux travail du personnel soignant, la chanteuse de 73 ans s’est montrée "très reconnaissante à tout le personnel du NHS (service de santé britannique, ndlr) qui s'est occupé d'elle à l'hôpital et lui a sans aucun doute sauvé la vie". Icône rock des années 1960, Marianne Faithfull a rencontré le succès dès ses 17 ans avec le morceau “As Tears Go By”, écrit par Mick Jagger, avec qui elle a eu une liaison, et Keith Richards des Rolling Stones. Passée par le théâtre et le cinéma, l’artiste a mené une riche carrière pendant cinq décennies, également marquée par son addiction à la drogue et ses problèmes d'alcool. “J’ai exploré toutes mes limites, et même au-delà. C’était presque trop, je ne recommanderais à personne de faire la même chose que moi”, avait confié en 2008 l’artiste devenue sobre à ELLE.

Marianne thanks you all for your kind messages of concern which have meant a great deal through what is a such a difficult time for so many. She is also very grateful to all the NHS staff who cared for her at the hospital and, without doubt, saved her life.