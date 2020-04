Coronavirus - Michèle Laroque : ce qu'elle souhaite pour le concert des Enfoirés en 2021

À cause de la pandémie de coronavirus, de nombreux évènements culturels ont été annulés. Ainsi, les joueurs de football ne disputeront pas le championnat européen cette année et les chanteurs ont été forcés de reporter les nombreuses dates de concert de leurs tournées respectives. De quoi inquiéter Michèle Laroque qui espère pourtant que le concert des Enfoirés aura bien lieu en 2021.

"Je ne suis pas voyante, je ne sais pas. Mais sincèrement, je l’espère, parce qu’on a besoin de faire ces concerts", a affirmé l’actrice et humoriste au micro de la radio RTL ce week-end. Ce concert caritatif qui se tient chaque année dans une ville française différente permet en effet de récolter des fonds pour Les Restos du Cœur.

Un concert sans public ?

Consciente de la situation alarmante, Michèle Laroque a soumis l’idée des concerts avec un public restreint pour le prochain show : "Peut-être que l’année prochaine, je n’en sais rien, on pourrait avoir un public plus restreint. L’essentiel, c’est que ce soit filmé par TF1, que TF1 nous l’achète, que ça apporte beaucoup d’argent pour les Restos du Cœur."

Cette éventualité reste pour l’heure une simple hypothèse car rien n’a été décidé par les organisateurs de l’évènement : "Pour l’instant, on est tellement dans le vide. On ne peut pas faire des réflexions sans avoir d’autres éléments. Mais quand on va comprendre ce qu’il se passe et comment on peut vivre les choses, on va se réunir, avec ceux qui s’occupent de produire le show et voir comment on peut faire." La célèbre actrice de 59 ans a d’ailleurs annoncé que le long-métrage "Chacun chez soi" - son deuxième film au poste de réalisatrice - sortira finalement en 2021 : "C’est comme pour les Enfoirés, il y a trop de points d’interrogation pour tout".

Par E.S.